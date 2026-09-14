NASDAQ Composite Index-Titel Costco Wholesale-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Costco Wholesale-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Costco Wholesale-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 14.09.2016 wurden Costco Wholesale-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 150,69 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Costco Wholesale-Aktie investiert hat, hat nun 0,664 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 11.09.2026 600,42 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 904,77 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 500,42 Prozent vermehrt.

Der Costco Wholesale-Wert an der Börse wurde auf 400,20 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at