Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
|Hochrechnung
|
03.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Titel Costco Wholesale-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Costco Wholesale-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde die Costco Wholesale-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Costco Wholesale-Aktie bei 557,69 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Costco Wholesale-Aktie investiert hat, hat nun 0,179 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 170,68 USD, da sich der Wert eines Costco Wholesale-Anteils am 31.07.2026 auf 951,89 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 170,68 USD, was einer positiven Performance von 70,68 Prozent entspricht.
Costco Wholesale wurde am Markt mit 422,14 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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