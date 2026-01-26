Costco Wholesale Aktie

Costco Wholesale für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Costco Wholesale-Investition? 26.01.2026 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Titel Costco Wholesale-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Costco Wholesale-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Costco Wholesale-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Costco Wholesale-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Costco Wholesale-Papiers betrug an diesem Tag 364,98 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Costco Wholesale-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,274 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Costco Wholesale-Aktie auf 983,25 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 269,40 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +169,40 Prozent.

Der Börsenwert von Costco Wholesale belief sich zuletzt auf 437,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Costco Wholesale Corp.

mehr Nachrichten