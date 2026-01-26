Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
|Lukrative Costco Wholesale-Investition?
|
26.01.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Titel Costco Wholesale-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Costco Wholesale-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Costco Wholesale-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Costco Wholesale-Papiers betrug an diesem Tag 364,98 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Costco Wholesale-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,274 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Costco Wholesale-Aktie auf 983,25 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 269,40 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +169,40 Prozent.
Der Börsenwert von Costco Wholesale belief sich zuletzt auf 437,50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
