Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
|Profitables Costco Wholesale-Investment?
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06.07.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Titel Costco Wholesale-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Costco Wholesale von vor 3 Jahren verdient
Das Costco Wholesale-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Costco Wholesale-Papier bei 537,37 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Costco Wholesale-Aktie investiert, befänden sich nun 18,609 Costco Wholesale-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.07.2026 auf 951,67 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 709,77 USD wert. Das entspricht einem Plus von 77,10 Prozent.
Am Markt war Costco Wholesale jüngst 421,64 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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