Costco Wholesale Aktie

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WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051

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Costco Wholesale-Investment im Blick 06.04.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Titel Costco Wholesale-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Costco Wholesale von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Costco Wholesale-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Costco Wholesale-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 916,48 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Costco Wholesale-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,091 Costco Wholesale-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 02.04.2026 auf 1 014,96 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 107,45 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 10,75 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Costco Wholesale einen Börsenwert von 451,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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