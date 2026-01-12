Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
|Profitable Costco Wholesale-Investition?
|
12.01.2026 16:03:35
NASDAQ Composite Index-Titel Costco Wholesale-Aktie: So viel Verlust hätte ein Costco Wholesale-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Costco Wholesale-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Costco Wholesale-Aktie 936,94 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Costco Wholesale-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,067 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.01.2026 auf 924,88 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 987,13 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 1,29 Prozent eingebüßt.
Der Marktwert von Costco Wholesale betrug jüngst 410,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
