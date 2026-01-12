Costco Wholesale Aktie

Costco Wholesale für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Costco Wholesale-Investition? 12.01.2026 16:03:35

NASDAQ Composite Index-Titel Costco Wholesale-Aktie: So viel Verlust hätte ein Costco Wholesale-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Costco Wholesale eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Costco Wholesale-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Costco Wholesale-Aktie 936,94 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Costco Wholesale-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,067 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.01.2026 auf 924,88 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 987,13 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 1,29 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Costco Wholesale betrug jüngst 410,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Costco Wholesale Corp.

mehr Nachrichten