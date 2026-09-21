Costco Wholesale Aktie

Costco Wholesale für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051

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Costco Wholesale-Anlage 21.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Titel Costco Wholesale-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Costco Wholesale von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Costco Wholesale-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Costco Wholesale-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Costco Wholesale-Papier bei 951,16 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Costco Wholesale-Aktie investiert hat, hat nun 1,051 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Costco Wholesale-Aktie auf 895,31 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 941,28 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 5,87 Prozent vermindert.

Der Costco Wholesale-Wert an der Börse wurde auf 396,84 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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