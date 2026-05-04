Costco Wholesale Aktie

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WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051

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Costco Wholesale-Investmentbeispiel 04.05.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Costco Wholesale-Aktie: Wäre eine Costco Wholesale-Kapitalanlage von vor einem Jahr rentabel gewesen?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Costco Wholesale-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde die Costco Wholesale-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 1 008,30 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Costco Wholesale-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 9,918 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 01.05.2026 auf 1 011,70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 033,72 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0,34 Prozent angewachsen.

Costco Wholesale erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 448,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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