Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
|Profitables Costco Wholesale-Investment?
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27.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel Costco Wholesale-Aktie: Wäre eine Investition in Costco Wholesale von vor einem Jahr rentabel gewesen?
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Costco Wholesale-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 935,48 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die Costco Wholesale-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 10,690 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 24.07.2026 auf 935,03 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 995,19 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,05 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Costco Wholesale belief sich jüngst auf 413,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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