Covenant Transport Aktie

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WKN: 893229 / ISIN: US22284P1057

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Lukrativer Covenant Transport-Einstieg? 27.07.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Titel Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Covenant Transport-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Covenant Transport-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Covenant Transport-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Covenant Transport-Papier an diesem Tag 10,18 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 98,280 Covenant Transport-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 46,75 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 594,59 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 359,46 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Covenant Transport einen Börsenwert von 1,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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