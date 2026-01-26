Covenant Transport Aktie
WKN: 893229 / ISIN: US22284P1057
|Covenant Transport-Investmentbeispiel
|
26.01.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Titel Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Covenant Transport-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Covenant Transport-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Covenant Transport-Aktie an diesem Tag 15,01 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Covenant Transport-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 666,445 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 23.01.2026 17 720,76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 26,59 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 77,21 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Covenant Transport eine Börsenbewertung in Höhe von 667,64 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Jetzt informieren!