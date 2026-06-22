NASDAQ Composite Index-Titel Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Covenant Transport-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Covenant Transport-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Covenant Transport-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 10,37 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Covenant Transport-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 964,785 Covenant Transport-Aktien. Die gehaltenen Covenant Transport-Papiere wären am 18.06.2026 41 128,80 USD wert, da der Schlussstand 42,63 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 311,29 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Covenant Transport eine Marktkapitalisierung von 1,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at