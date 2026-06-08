Covenant Transport Aktie
WKN: 893229 / ISIN: US22284P1057
|Covenant Transport-Investition im Blick
|
08.06.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Titel Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Covenant Transport-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Covenant Transport-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 22,76 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Covenant Transport-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,394 Covenant Transport-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 05.06.2026 191,21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 43,52 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +91,21 Prozent.
Covenant Transport wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,10 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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