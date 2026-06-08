NASDAQ Composite Index-Titel Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Covenant Transport-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Covenant Transport eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Covenant Transport-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 22,76 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Covenant Transport-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,394 Covenant Transport-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 05.06.2026 191,21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 43,52 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +91,21 Prozent.

Covenant Transport wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,10 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at