Covenant Transport Aktie

Covenant Transport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893229 / ISIN: US22284P1057

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Rentable Covenant Transport-Anlage? 04.05.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Covenant Transport von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Covenant Transport eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 04.05.2016 wurde das Covenant Transport-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 10,12 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Covenant Transport-Papier investiert hätte, hätte er nun 98,863 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 329,71 USD, da sich der Wert einer Covenant Transport-Aktie am 01.05.2026 auf 33,68 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 232,97 Prozent.

Insgesamt war Covenant Transport zuletzt 844,24 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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