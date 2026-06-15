NASDAQ Composite Index-Titel Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Covenant Transport von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Covenant Transport-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Covenant Transport-Papier bei 20,08 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 49,813 Covenant Transport-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 264,01 USD, da sich der Wert eines Covenant Transport-Papiers am 12.06.2026 auf 45,45 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 126,40 Prozent erhöht.

Am Markt war Covenant Transport jüngst 1,15 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at