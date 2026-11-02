Covenant Transport Aktie

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WKN: 893229 / ISIN: US22284P1057

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Covenant Transport-Investment 02.11.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Titel Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Covenant Transport von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Covenant Transport-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Covenant Transport-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Covenant Transport-Aktie an diesem Tag bei 19,51 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Covenant Transport-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,127 Anteilen. Die gehaltenen Covenant Transport-Anteile wären am 30.10.2026 158,52 USD wert, da der Schlussstand 30,92 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +58,52 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Covenant Transport eine Börsenbewertung in Höhe von 785,94 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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