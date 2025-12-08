NASDAQ Composite Index-Titel Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Covenant Transport von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Covenant Transport-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Die Covenant Transport-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Covenant Transport-Aktie betrug an diesem Tag 8,73 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Covenant Transport-Aktie investiert hat, hat nun 1 146,132 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 24 893,98 USD, da sich der Wert eines Covenant Transport-Papiers am 05.12.2025 auf 21,72 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 148,94 Prozent.

Covenant Transport war somit zuletzt am Markt 542,86 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at