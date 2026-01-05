NASDAQ Composite Index-Titel Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Covenant Transport von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Covenant Transport-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 7,46 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Covenant Transport-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 341,382 Covenant Transport-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 22,30 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29 912,81 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 199,13 Prozent gleich.

Der Marktwert von Covenant Transport betrug jüngst 558,74 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at