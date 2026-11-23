Am 23.11.2025 wurde die Covenant Transport-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Covenant Transport-Papier bei 19,10 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Covenant Transport-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,236 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 157,33 USD, da sich der Wert eines Covenant Transport-Papiers am 20.11.2026 auf 30,05 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 57,33 Prozent.

Am Markt war Covenant Transport jüngst 757,99 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at