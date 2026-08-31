NASDAQ Composite Index-Titel Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Covenant Transport-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das Covenant Transport-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Covenant Transport-Papier bei 24,13 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Covenant Transport-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,144 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 28.08.2026 144,96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 34,98 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 44,96 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Covenant Transport eine Marktkapitalisierung von 888,56 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at