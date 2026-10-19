Covenant Transport Aktie

Covenant Transport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893229 / ISIN: US22284P1057

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Lukratives Covenant Transport-Investment? 19.10.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Titel Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Covenant Transport von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Covenant Transport-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Covenant Transport-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 7,49 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Covenant Transport-Aktie investiert, befänden sich nun 133,511 Covenant Transport-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.10.2026 gerechnet (30,72 USD), wäre das Investment nun 4 101,47 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 310,15 Prozent erhöht.

Covenant Transport erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 779,54 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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