NASDAQ Composite Index-Titel Covenant Transport-Aktie: So viel hätte eine Investition in Covenant Transport von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Covenant Transport-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurden Covenant Transport-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Covenant Transport-Aktie bei 26,91 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Covenant Transport-Papier investiert hätte, hätte er nun 371,609 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 13.02.2026 10 616,87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 28,57 USD belief. Damit wäre die Investition 6,17 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Covenant Transport einen Börsenwert von 714,75 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at