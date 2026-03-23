NASDAQ Composite Index-Titel Covenant Transport-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Covenant Transport-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Covenant Transport-Aktien gewesen.

Die Covenant Transport-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Covenant Transport-Anteile betrug an diesem Tag 16,57 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 60,350 Covenant Transport-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 20.03.2026 auf 25,30 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 526,86 USD wert. Damit wäre die Investition 52,69 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Covenant Transport belief sich jüngst auf 639,61 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at