Covenant Transport Aktie
WKN: 893229 / ISIN: US22284P1057
|Profitable Covenant Transport-Anlage?
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18.05.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel Covenant Transport-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Covenant Transport-Investment von vor 3 Jahren verdient
Covenant Transport-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Covenant Transport-Anteile betrug an diesem Tag 19,53 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Covenant Transport-Aktie investiert, befänden sich nun 5,122 Covenant Transport-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Covenant Transport-Aktien wären am 15.05.2026 175,52 USD wert, da der Schlussstand 34,27 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 75,52 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Covenant Transport zuletzt 861,09 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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