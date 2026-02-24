NASDAQ Composite Index-Titel Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Credit Acceptance-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Credit Acceptance-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 24.02.2016 wurde die Credit Acceptance-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 202,84 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,493 Credit Acceptance-Aktien im Depot. Die gehaltenen Credit Acceptance-Anteile wären am 23.02.2026 241,52 USD wert, da der Schlussstand 489,89 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 141,52 Prozent zugenommen.

Am Markt war Credit Acceptance jüngst 5,26 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at