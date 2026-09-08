NASDAQ Composite Index-Titel Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Credit Acceptance-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Credit Acceptance-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Credit Acceptance-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Credit Acceptance-Papier bei 200,23 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Credit Acceptance-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,994 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 604,72 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 020,13 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 202,01 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Credit Acceptance bezifferte sich zuletzt auf 6,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at