NASDAQ Composite Index-Titel Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Credit Acceptance von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Credit Acceptance-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Credit Acceptance-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 173,49 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Credit Acceptance-Aktie investiert, befänden sich nun 0,576 Credit Acceptance-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Credit Acceptance-Papiers auf 555,43 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 320,15 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 220,15 Prozent.

Zuletzt verbuchte Credit Acceptance einen Börsenwert von 5,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at