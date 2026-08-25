Credit Acceptance Aktie

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WKN: 884343 / ISIN: US2253101016

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Langfristige Investition 25.08.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Titel Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Credit Acceptance von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Credit Acceptance-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Credit Acceptance-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Credit Acceptance-Papier bei 497,75 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 20,090 Credit Acceptance-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Credit Acceptance-Aktien wären am 24.08.2026 12 115,92 USD wert, da der Schlussstand 603,07 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 21,16 Prozent angewachsen.

Credit Acceptance wurde am Markt mit 6,25 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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