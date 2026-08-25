Credit Acceptance Aktie
WKN: 884343 / ISIN: US2253101016
|Langfristige Investition
|
25.08.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Titel Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Credit Acceptance von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Credit Acceptance-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Credit Acceptance-Papier bei 497,75 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 20,090 Credit Acceptance-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Credit Acceptance-Aktien wären am 24.08.2026 12 115,92 USD wert, da der Schlussstand 603,07 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 21,16 Prozent angewachsen.
Credit Acceptance wurde am Markt mit 6,25 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Credit Acceptance Corp.
Analysen zu Credit Acceptance Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Credit Acceptance Corp.
|510,00
|0,99%