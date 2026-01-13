NASDAQ Composite Index-Titel Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Credit Acceptance von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Credit Acceptance-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Credit Acceptance-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Credit Acceptance-Aktie bei 410,90 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,243 Credit Acceptance-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 12.01.2026 auf 466,01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 113,41 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 113,41 USD, was einer positiven Performance von 13,41 Prozent entspricht.

Credit Acceptance erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at