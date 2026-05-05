NASDAQ Composite Index-Titel Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Credit Acceptance von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Credit Acceptance-Investment gewesen.

Das Credit Acceptance-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 450,27 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Credit Acceptance-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,221 Credit Acceptance-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Credit Acceptance-Papiers auf 507,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 125,99 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 125,99 USD, was einer positiven Performance von 12,60 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Credit Acceptance eine Börsenbewertung in Höhe von 5,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at