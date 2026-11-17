Credit Acceptance Aktie
WKN: 884343 / ISIN: US2253101016
|Credit Acceptance-Investment im Blick
|
17.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Titel Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Credit Acceptance von vor 3 Jahren eingefahren
Am 17.11.2023 wurden Credit Acceptance-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 435,21 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Credit Acceptance-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 22,977 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Credit Acceptance-Papiers auf 490,10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 261,23 USD wert. Damit wäre die Investition 12,61 Prozent mehr wert.
Credit Acceptance wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,11 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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