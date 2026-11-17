So viel hätten Anleger mit einem frühen Credit Acceptance-Investment verdienen können.

Am 17.11.2023 wurden Credit Acceptance-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 435,21 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Credit Acceptance-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 22,977 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Credit Acceptance-Papiers auf 490,10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 261,23 USD wert. Damit wäre die Investition 12,61 Prozent mehr wert.

Credit Acceptance wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,11 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at