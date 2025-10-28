Credit Acceptance Aktie

WKN: 884343 / ISIN: US2253101016

Lukrativer Credit Acceptance-Einstieg? 28.10.2025 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Titel Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Credit Acceptance von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Credit Acceptance-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Credit Acceptance-Aktie statt. Zum Handelsende standen Credit Acceptance-Anteile an diesem Tag bei 313,36 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 31,912 Credit Acceptance-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 055,34 USD, da sich der Wert eines Credit Acceptance-Anteils am 27.10.2025 auf 503,11 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 60,55 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Credit Acceptance betrug jüngst 5,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Credit Acceptance Corp. 386,00 -6,76%

