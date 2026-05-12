NASDAQ Composite Index-Titel Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Credit Acceptance von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Credit Acceptance-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Credit Acceptance-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Credit Acceptance-Papier an diesem Tag 415,47 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Credit Acceptance-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 24,069 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Credit Acceptance-Papiers auf 521,74 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 557,83 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 25,58 Prozent angewachsen.

Credit Acceptance erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at