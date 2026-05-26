NASDAQ Composite Index-Titel Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Credit Acceptance von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Credit Acceptance-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 23.05.2025 wurde die Credit Acceptance-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Credit Acceptance-Papier bei 476,81 USD. Bei einem Credit Acceptance-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,097 Credit Acceptance-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 142,59 USD, da sich der Wert einer Credit Acceptance-Aktie am 22.05.2026 auf 544,80 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +14,26 Prozent.

Insgesamt war Credit Acceptance zuletzt 5,69 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at