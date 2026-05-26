Credit Acceptance Aktie
WKN: 884343 / ISIN: US2253101016
|Credit Acceptance-Investment im Blick
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26.05.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Titel Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Credit Acceptance von vor einem Jahr eingebracht
Am 23.05.2025 wurde die Credit Acceptance-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Credit Acceptance-Papier bei 476,81 USD. Bei einem Credit Acceptance-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,097 Credit Acceptance-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 142,59 USD, da sich der Wert einer Credit Acceptance-Aktie am 22.05.2026 auf 544,80 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +14,26 Prozent.
Insgesamt war Credit Acceptance zuletzt 5,69 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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