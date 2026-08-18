NASDAQ Composite Index-Titel Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Credit Acceptance von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Credit Acceptance-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das Credit Acceptance-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 474,56 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Credit Acceptance-Aktie investiert hat, hat nun 2,107 Anteile im Depot. Die gehaltenen Credit Acceptance-Aktien wären am 17.08.2026 1 207,62 USD wert, da der Schlussstand 573,09 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +20,76 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Credit Acceptance eine Börsenbewertung in Höhe von 6,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at