Credit Acceptance Aktie
WKN: 884343 / ISIN: US2253101016
|Investmentbeispiel
|
18.08.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Credit Acceptance von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Credit Acceptance-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 474,56 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Credit Acceptance-Aktie investiert hat, hat nun 2,107 Anteile im Depot. Die gehaltenen Credit Acceptance-Aktien wären am 17.08.2026 1 207,62 USD wert, da der Schlussstand 573,09 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +20,76 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Credit Acceptance eine Börsenbewertung in Höhe von 6,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Credit Acceptance Corp.
Analysen zu Credit Acceptance Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Credit Acceptance Corp.
|490,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow leichter -- ATX und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigt sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.