Credit Acceptance Aktie

Credit Acceptance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884343 / ISIN: US2253101016

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Investmentbeispiel 18.08.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Titel Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Credit Acceptance von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Credit Acceptance-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das Credit Acceptance-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 474,56 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Credit Acceptance-Aktie investiert hat, hat nun 2,107 Anteile im Depot. Die gehaltenen Credit Acceptance-Aktien wären am 17.08.2026 1 207,62 USD wert, da der Schlussstand 573,09 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +20,76 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Credit Acceptance eine Börsenbewertung in Höhe von 6,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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