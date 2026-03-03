NASDAQ Composite Index-Titel Credit Acceptance-Aktie: So viel hätte eine Investition in Credit Acceptance von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Credit Acceptance-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Credit Acceptance-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 477,33 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,095 Credit Acceptance-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 02.03.2026 1 010,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 482,15 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1,01 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Credit Acceptance bezifferte sich zuletzt auf 5,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at