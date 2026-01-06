Credit Acceptance Aktie

Credit Acceptance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884343 / ISIN: US2253101016

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Credit Acceptance-Investment im Blick 06.01.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Titel Credit Acceptance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Credit Acceptance-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Credit Acceptance-Investment verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde das Credit Acceptance-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Credit Acceptance-Aktie bei 470,79 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Credit Acceptance-Aktie investiert hat, hat nun 21,241 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 460,24 USD gerechnet, wäre die Investition nun 9 775,91 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,24 Prozent verringert.

Credit Acceptance war somit zuletzt am Markt 5,00 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Credit Acceptance Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu Credit Acceptance Corp.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Credit Acceptance Corp. 394,00 2,07% Credit Acceptance Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen