Credit Acceptance Aktie
WKN: 884343 / ISIN: US2253101016
|Credit Acceptance-Investment im Blick
|
06.01.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Titel Credit Acceptance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Credit Acceptance-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde das Credit Acceptance-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Credit Acceptance-Aktie bei 470,79 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Credit Acceptance-Aktie investiert hat, hat nun 21,241 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 460,24 USD gerechnet, wäre die Investition nun 9 775,91 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,24 Prozent verringert.
Credit Acceptance war somit zuletzt am Markt 5,00 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Credit Acceptance Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu Credit Acceptance Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Credit Acceptance Corp.
|394,00
|2,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.