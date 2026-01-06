NASDAQ Composite Index-Titel Credit Acceptance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Credit Acceptance-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Credit Acceptance-Investment verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde das Credit Acceptance-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Credit Acceptance-Aktie bei 470,79 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Credit Acceptance-Aktie investiert hat, hat nun 21,241 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 460,24 USD gerechnet, wäre die Investition nun 9 775,91 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,24 Prozent verringert.

Credit Acceptance war somit zuletzt am Markt 5,00 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at