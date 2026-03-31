NASDAQ Composite Index-Titel Credit Acceptance-Aktie: So viel Verlust hätte ein Credit Acceptance-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Credit Acceptance-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Credit Acceptance-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Credit Acceptance-Papiers betrug an diesem Tag 516,35 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Credit Acceptance-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 19,367 Credit Acceptance-Anteilen. Die gehaltenen Credit Acceptance-Anteile wären am 30.03.2026 8 169,85 USD wert, da der Schlussstand 421,85 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 18,30 Prozent.

Insgesamt war Credit Acceptance zuletzt 4,53 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at