Credit Acceptance Aktie
WKN: 884343 / ISIN: US2253101016
|Lukrative Credit Acceptance-Investition?
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24.11.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel Credit Acceptance-Aktie: So viel Verlust hätte eine Credit Acceptance-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Credit Acceptance-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 648,88 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Credit Acceptance-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,154 Credit Acceptance-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 23.11.2026 73,80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 478,85 USD belief. Mit einer Performance von -26,20 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Credit Acceptance war somit zuletzt am Markt 4,74 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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