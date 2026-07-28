NASDAQ Composite Index-Titel Credit Acceptance-Aktie: Wäre eine Anlage in Credit Acceptance von vor 3 Jahren rentabel gewesen?

Bei einem frühen Credit Acceptance-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Credit Acceptance-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 547,90 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Credit Acceptance-Aktie investiert, befänden sich nun 1,825 Credit Acceptance-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 008,82 USD, da sich der Wert eines Credit Acceptance-Papiers am 27.07.2026 auf 552,73 USD belief. Damit wäre die Investition 0,88 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Credit Acceptance belief sich zuletzt auf 6,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at