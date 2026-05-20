NASDAQ Composite Index-Titel CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CRESUD-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in CRESUD eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

CRESUD-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das CRESUD-Papier an diesem Tag bei 9,19 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CRESUD-Aktie investiert, befänden sich nun 1 088,088 CRESUD-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 403,17 USD, da sich der Wert eines CRESUD-Papiers am 19.05.2026 auf 10,48 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 14,03 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at