CRESUD Aktie
WKN: 906164 / ISIN: US2264061068
|Rentable CRESUD-Investition?
|
11.03.2026 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Titel CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CRESUD-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades CRESUD-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der CRESUD-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 6,44 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 155,315 CRESUD-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der CRESUD-Aktie auf 11,28 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 751,95 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 75,19 Prozent angewachsen.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CRESUD S.A. (spons. ADRs)
Analysen zu CRESUD S.A. (spons. ADRs)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CRESUD S.A. (spons. ADRs)
|10,00
|2,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
|20:43