NASDAQ Composite Index-Titel CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CRESUD-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in CRESUD-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades CRESUD-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der CRESUD-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 6,44 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 155,315 CRESUD-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der CRESUD-Aktie auf 11,28 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 751,95 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 75,19 Prozent angewachsen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at