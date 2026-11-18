CRESUD Aktie
WKN: 906164 / ISIN: US2264061068
|Lukratives CRESUD-Investment?
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18.11.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CRESUD-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde die CRESUD-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 7,82 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CRESUD-Aktie investiert, befänden sich nun 127,832 CRESUD-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 8,98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 147,93 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 14,79 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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