NASDAQ Composite Index-Titel CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CRESUD-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in CRESUD-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades CRESUD-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,41 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die CRESUD-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 18,474 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des CRESUD-Papiers auf 11,63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 214,86 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 114,86 Prozent angezogen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at