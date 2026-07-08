NASDAQ Composite Index-Titel CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CRESUD-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades CRESUD-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das CRESUD-Papier an diesem Tag bei 6,17 USD. Bei einem CRESUD-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,201 CRESUD-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.07.2026 gerechnet (10,62 USD), wäre die Investition nun 172,05 USD wert. Mit einer Performance von +72,05 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at