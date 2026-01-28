NASDAQ Composite Index-Titel CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRESUD von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in CRESUD-Aktien verdienen können.

Am 28.01.2016 wurde die CRESUD-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 8,53 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die CRESUD-Aktie investiert hätte, hätte er nun 117,187 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 653,51 USD, da sich der Wert einer CRESUD-Aktie am 27.01.2026 auf 14,11 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 65,35 Prozent gleich.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at