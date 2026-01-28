CRESUD Aktie

CRESUD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906164 / ISIN: US2264061068

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 28.01.2026 16:04:30

NASDAQ Composite Index-Titel CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRESUD von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in CRESUD-Aktien verdienen können.

Am 28.01.2016 wurde die CRESUD-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 8,53 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die CRESUD-Aktie investiert hätte, hätte er nun 117,187 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 653,51 USD, da sich der Wert einer CRESUD-Aktie am 27.01.2026 auf 14,11 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 65,35 Prozent gleich.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CRESUD S.A. (spons. ADRs)

mehr Nachrichten