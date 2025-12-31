NASDAQ Composite Index-Titel CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRESUD von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in CRESUD eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das CRESUD-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 11,38 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die CRESUD-Aktie investiert hätte, hätte er nun 87,880 Anteile im Depot. Die gehaltenen CRESUD-Papiere wären am 30.12.2025 1 111,69 USD wert, da der Schlussstand 12,65 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 11,17 Prozent angewachsen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at