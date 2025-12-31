CRESUD Aktie

CRESUD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906164 / ISIN: US2264061068

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler CRESUD-Einstieg? 31.12.2025 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Titel CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRESUD von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in CRESUD eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das CRESUD-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 11,38 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die CRESUD-Aktie investiert hätte, hätte er nun 87,880 Anteile im Depot. Die gehaltenen CRESUD-Papiere wären am 30.12.2025 1 111,69 USD wert, da der Schlussstand 12,65 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 11,17 Prozent angewachsen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CRESUD S.A. (spons. ADRs)mehr Nachrichten

Analysen zu CRESUD S.A. (spons. ADRs)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CRESUD S.A. (spons. ADRs) 10,40 4,00% CRESUD S.A. (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:21 4. Quartal 2025: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
17:39 Bitcoin, Ether & Co: Die Gewinner und Verlierer der Kryptowährungen 2025
17:04 Dezember 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
31.12.25 4. Quartal 2025: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
31.12.25 2025: Das sind die Tops und Flops der DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX beendet letzten Börsentag 2025 mit Rekord -- DAX schließt fester
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Dienstag deutliche Gewinne. Der DAX präsentierte sich ebenfalls fester.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen