NASDAQ Composite Index-Titel CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRESUD von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen CRESUD-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das CRESUD-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 7,75 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in CRESUD-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 128,952 CRESUD-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 457,16 USD, da sich der Wert einer CRESUD-Aktie am 25.08.2026 auf 11,30 USD belief. Das entspricht einem Plus von 45,72 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at