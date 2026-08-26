CRESUD Aktie
WKN: 906164 / ISIN: US2264061068
|CRESUD-Investition
|
26.08.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Titel CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRESUD von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das CRESUD-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 7,75 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in CRESUD-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 128,952 CRESUD-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 457,16 USD, da sich der Wert einer CRESUD-Aktie am 25.08.2026 auf 11,30 USD belief. Das entspricht einem Plus von 45,72 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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