CRESUD Aktie

CRESUD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906164 / ISIN: US2264061068

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Lukrative CRESUD-Anlage? 03.06.2026 16:04:19

NASDAQ Composite Index-Titel CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRESUD von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in CRESUD-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 03.06.2023 wurde die CRESUD-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die CRESUD-Aktie 6,41 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die CRESUD-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 156,110 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 812,44 USD, da sich der Wert eines CRESUD-Papiers am 02.06.2026 auf 11,61 USD belief. Damit wäre die Investition 81,24 Prozent mehr wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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