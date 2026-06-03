NASDAQ Composite Index-Titel CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRESUD von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in CRESUD-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 03.06.2023 wurde die CRESUD-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die CRESUD-Aktie 6,41 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die CRESUD-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 156,110 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 812,44 USD, da sich der Wert eines CRESUD-Papiers am 02.06.2026 auf 11,61 USD belief. Damit wäre die Investition 81,24 Prozent mehr wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at