CRESUD Aktie

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WKN: 906164 / ISIN: US2264061068

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Lohnende CRESUD-Anlage? 23.09.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRESUD von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in CRESUD-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die CRESUD-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des CRESUD-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 6,65 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 504,126 CRESUD-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 22.09.2026 auf 12,40 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 651,16 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 86,51 Prozent angezogen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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